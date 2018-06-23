Житель Клинцов убежал из «Дикси» с украденным коньяком, но наткнулся на полицейского

В Клинцах судили 28-летнего молодого человека, пытавшегося скрыться с украденным в «Дикси» коньяком.

Как сообщили в Клинцовском городском суде, инцидент произошел 6 апреля. Покупатель подошел к витрине с алкоголем и, взяв с полки одну бутылку коньяка, положил ее в рукав куртки. Вторую бутылку коньяка он спрятал под куртку, после чего направился к выходу.

Сотрудники попытались остановить злоумышленника, но тот сумел сбежать. Однако далеко уйти грабителю не удалось – на улице его остановил полицейский.

Суд приговорил жителя Клинцов к 180 часам обязательных работ.