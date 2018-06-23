Украинец-нелегал ограбил «Брянский лен»

Гражданин Украины ограбил ООО «Брянский лен».

В марте мужчина пробрался в мастерские компании и украл три металлических подставки для ремонта техники и запасные части от трактора «МТЗ-82». Размер ущерба составил почти 8 тысяч рублей.

Во время суда украинец полностью признал свою вину и рассказал, что украденное он продал, а деньги потратил. Также выяснилось, что в России он находится нелегально и имеет неснятую и непогашенную судимость.

Дубровский районный суд приговорил его к году и двум месяцам исправительной колонии строгого режима.