В Брянске УК оштрафовали за свалку у жилых домов

В Брянске оштрафовали управляющую компанию, игнорирующую вывод мусора.

Как сообщили в региональной прокуратуре, ООО «ЖЭК-2000» допустило образование свалки у жилых домов в Советском районе. Ранее в адрес директора УК прокуратура внесла представление, однако нарушения так и не были устранены.

По административной статье «Невыполнение законных требований прокурора, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении» Советский районный суд оштрафовал ООО «ЖЭК-2000» на 50 тысяч рублей.