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В Брянске рабочие наткнулись на 122-миллиметровый артснаряд

Опубликовано Вчера, 17:40

В Брянске обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, днем 25 июня во время земляных работ в Бежицком районе рабочие наткнулись на 122-миллиметровый артиллерийский снаряд.

На место оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. В 13.50 снаряд изъяли и обезвредили. Пострадавших нет.

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