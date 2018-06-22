Празднуя освобождение, брянец убил односельчанина за «неуважение»

34-летний житель деревни Казиловка Погарского района до смерти забил односельчанина в день своего освобождения.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, вечером 19 июня мужчина отмечал свое освобождение из колонии, где находился за преступления против собственности, в доме 40-летнего односельчанина.

Хозяин дома участвовал в застолье лежа на кровати, что не понравилось его собутыльнику. Решив наказать собутыльника за проявленное «неуважение», гость жестоко избил его – на следующий день мужчина умер от черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого заключили под стражу.