Празднуя освобождение, брянец убил односельчанина за «неуважение»
34-летний житель деревни Казиловка Погарского района до смерти забил односельчанина в день своего освобождения.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, вечером 19 июня мужчина отмечал свое освобождение из колонии, где находился за преступления против собственности, в доме 40-летнего односельчанина.
Хозяин дома участвовал в застолье лежа на кровати, что не понравилось его собутыльнику. Решив наказать собутыльника за проявленное «неуважение», гость жестоко избил его – на следующий день мужчина умер от черепно-мозговой травмы.
Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого заключили под стражу.
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