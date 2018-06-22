В Брянске выброшенный из окна многоэтажки стол разбил балкон
В Брянске выброшенный из окна стол нанес материальный ущерб соседям хулиганов.
Инцидент произошел 23 июня около 3.00 в 16-этажном доме. Как рассказала в соцсетях жительница дома Наталья Босенко, «стеклянный стол с металлическими ножками летел этажа с 14-го или выше». Падая, стол разбил стеклянный балкон женщины.
Хозяева балкона обратились к соседям посредством объявления, воззвав к их совести. «Дорогие соседи верхних этажей!!! В пятницу ночью в 3.00 кто-то выбросил стол из окна. Он залетел к нам на балкон и разбил стекло. Если у вас есть совесть, позвоните», – говорится в послании.
Также Наталья Босенко рассказала, что, поскольку решить вопрос миром не удалось, сейчас в обстоятельствах падения стола разбираются полицейские.
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