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Одного из троих пропавших брянских пенсионеров нашли мертвым

Опубликовано Сегодня, 09:30

В Брянской области завершились поиски 78-летнего Михаила Черника.

Напомним, пожилой мужчина, нуждавшийся в медицинской помощи, пропал 20 июня в деревне Красные Косары Мглинского района. Его искали родные, полицейские и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто помогал в поисках», – сообщили 25 июня в отряде «Лиза Алерт».

Поиски 72-летней Тамары Барановой, пропавшей в лесу у села Савлуково Жирятинского района, и 69-летней Раисы Кретовой, ушедшей из дома в Советском районе Брянска, продолжаются.

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