В Брянске водитель въехал в маршрутку и скрылся – разыскиваются очевидцы
В Брянске водитель скрылся после ДТП с маршрутным такси.
Авария произошла 24 июня около 5.30 у кафе «Стопка» по улице Димитрова в Володарском районе, рассказал в соцсетях владелец микроавтобуса Mercedes Владимир Ятченко.
На видео очевидцев видно, что после тарана маршрутки водитель легковой машины, немного поразмыслив, решил покинуть место ДТП.
По словам Владимира Ятченко, он передал всю необходимую информацию о происшествии в ГИБДД, «но пока тишина». «Просто придется, как всегда, все брать в свои руки», – сообщил он.
Владелец микроавтобуса просит свидетелей связаться с ним по телефону 8-980-334-19-81.
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