Убийца, устроивший резню в Новозыбкове, пытался изнасиловать ребенка – соседи
Жители Новозыбкова рассказали шокирующие подробности убийства женщины и тяжелого ранения ее маленькой дочери и пожилой матери.
Напомним, в ночь на 26 июня пьяный 29-летний злоумышленник проник в квартиру дома по улице 307-й Дивизии, где зарезал 31-летнюю женщину и тяжело ранил ее четырехлетнюю дочь и 51-летнюю мать. Девочка и пенсионерка находятся в тяжелом состоянии.
Как рассказали жители Новозыбкова, убитая – мать троих детей: двоих девочек и мальчика. Семья считалась неблагополучной, к ним часто наведывались полицейские.
По словам соседей, преступник сначала попытался изнасиловать женщину, а затем предпринял попытку вступить в половую связь с ее девятилетней дочерью, после чего набросился на членов семьи с ножом.
«Была попытка изнасилования девочки, и мать ее защищала», «Он сначала в дверь ломился (как говорят), а потом еще и в окно полез. Лето, жара, окна у многих открыты… Полицию туда вызывали частенько», «Это мои знакомые, он через балкон залез, стал насиловать 9-летнюю девочку, мама заступилась, он ее зарезал, потом бабушка в защиту, он попал ей в сердце – она в реанимации – и ранил маленькую девочку», «Он сначала приставал к убитой, а потом уже на девочку переключился (по рассказам). Раз ломился целенаправленно, значит, знал. Мне кажется, тут дело не только в алкоголе», – сообщают в соцсетях соседи семьи.
Уголовное дело возбудили по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Подозреваемый задержан.
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