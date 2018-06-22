Убийца, устроивший резню в Новозыбкове, пытался изнасиловать ребенка – соседи

Жители Новозыбкова рассказали шокирующие подробности убийства женщины и тяжелого ранения ее маленькой дочери и пожилой матери.

Напомним, в ночь на 26 июня пьяный 29-летний злоумышленник проник в квартиру дома по улице 307-й Дивизии, где зарезал 31-летнюю женщину и тяжело ранил ее четырехлетнюю дочь и 51-летнюю мать. Девочка и пенсионерка находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказали жители Новозыбкова, убитая – мать троих детей: двоих девочек и мальчика. Семья считалась неблагополучной, к ним часто наведывались полицейские.

По словам соседей, преступник сначала попытался изнасиловать женщину, а затем предпринял попытку вступить в половую связь с ее девятилетней дочерью, после чего набросился на членов семьи с ножом.

«Была попытка изнасилования девочки, и мать ее защищала», «Он сначала в дверь ломился (как говорят), а потом еще и в окно полез. Лето, жара, окна у многих открыты… Полицию туда вызывали частенько», «Это мои знакомые, он через балкон залез, стал насиловать 9-летнюю девочку, мама заступилась, он ее зарезал, потом бабушка в защиту, он попал ей в сердце – она в реанимации – и ранил маленькую девочку», «Он сначала приставал к убитой, а потом уже на девочку переключился (по рассказам). Раз ломился целенаправленно, значит, знал. Мне кажется, тут дело не только в алкоголе», – сообщают в соцсетях соседи семьи.

Уголовное дело возбудили по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Подозреваемый задержан.