Чиновницу из администрации Брянска поймали на взятке

Работники «Горзеленхоза» решили предупредить смоленских автомобилистов об опасностях на проезжих частях по-своему, поставив в ямы и выбоины ветки и кусты, сообщает паблик Drive2_smolensk в соцсети.

Следователи завели уголовное дело на сафоновского бизнесмена, который уклонялся от уплаты налогов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ДТП с участием иномарки Nissan произошло в одном из смоленских дворов в районе Киселевки 26 июня.

13,7 млн рублей получит «Автоколонна-1308» на закупку новых автобусов из бюджета Смоленска.

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