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Чиновницу из администрации Брянска поймали на взятке

Опубликовано Сегодня, 10:00

В Брянске чиновницу городской администрации подозревают в получении взятки.

Как стало известно ИА «Город 32», речь идет о сотруднице городского управления образования. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки», однако пока его подробности не раскрываются.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства преступления.

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