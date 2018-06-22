Руководство и сотрудники «Элиттранс+» в Унече «нагрели» налоговиков на 10 миллионов

В Унече возбудили уголовное дело об уклонении от налогов в ООО «Элиттранс+» в крупном размере.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, с января 2013 года по март 2016 года в компании включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В результате бюджет недосчитался почти 10 миллионов рублей.

«Следователи дадут соответствующую уголовно-правовую оценку действиям руководителей и сотрудников организации», – отметили в следственном управлении.

Избежать уголовной ответственности смогут те, для кого это преступление оказалось первым, – при условии полной уплаты суммы недоимки, пеней и штрафа, также сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.