В Карачеве почти час тушили гараж
Крупный пожар произошел ночью 28 июня в Карачеве.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в первом часу загорелся гараж по улице Рабочей. Пожарные добирались до Рабочей три минуты, прибыв в 0.41. К этому времени пламя охватило крышу гаража (на фото Брянского МЧС).
На тушение ушел почти час – полностью справиться с огнем удалось в 1.33. По данным МЧС, пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
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