В Карачеве почти час тушили гараж

Крупный пожар произошел ночью 28 июня в Карачеве.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в первом часу загорелся гараж по улице Рабочей. Пожарные добирались до Рабочей три минуты, прибыв в 0.41. К этому времени пламя охватило крышу гаража (на фото Брянского МЧС).

На тушение ушел почти час – полностью справиться с огнем удалось в 1.33. По данным МЧС, пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.