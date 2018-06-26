В Бежице минивэн сбил пешехода – полиция ищет очевидцев
Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Бежицком районе Брянска.
Как сообщили в региональном УМВД, 21 июня между 21.00 и 22.00 у дома № 10 по улице Олеко Дундича водитель Volkswagen Sharan сбил пешехода. Мужчина получил травмы разной степени тяжести.
Очевидцев просят обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 6. Телефоны: 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.
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