В Брянске 17-летнего таджика будут судить за героиновую «закладку»
17-летний гражданин Таджикистана предстанет перед брянским судом за наркоторговлю.
Как сообщили в региональной прокуратуре, 16 апреля несовершеннолетний в составе преступной группы привез из Москвы в Брянск 81,5 грамма наркотика, содержащего героин, 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин.
Спустя день он сделал «закладку» с 1,6 грамма наркотика в Советском районе. В этот же день его задержали сотрудники регионального УФСБ.
Таджику предъявили обвинение в сбыте и покушении на сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей по предварительному сговору в значительном и крупном размерах. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Кредит или рассрочка. В чем разница?
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу рекламирования магазинами услуги беспроцентной рассрочки, которая на деле оказывается кредитом, оформляемым через банк. Насколько законно введение в заблуждение относительно оказываемых услуг ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 – наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком». Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер – Forrester Research.
Сегодня на станции Брянск-Льговский в торжественной обстановке был открыт новый пешеходный мост через железнодорожные пути.
Уважаемые граждане, потребители электроэнергии!
В связи с участившимися случаями недобросовестных действий коммерческих организаций по замене, обслуживанию и поверке счетчиков электроэнергии филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» напоминает:
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.