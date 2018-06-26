В Брянске 17-летнего таджика будут судить за героиновую «закладку»

17-летний гражданин Таджикистана предстанет перед брянским судом за наркоторговлю.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 16 апреля несовершеннолетний в составе преступной группы привез из Москвы в Брянск 81,5 грамма наркотика, содержащего героин, 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин.

Спустя день он сделал «закладку» с 1,6 грамма наркотика в Советском районе. В этот же день его задержали сотрудники регионального УФСБ.

Таджику предъявили обвинение в сбыте и покушении на сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей по предварительному сговору в значительном и крупном размерах. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.