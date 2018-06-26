Совесть толкнула брянца сознаться в убийстве из ревности полугодовой давности
43-летний житель Брянской области из-за мук совести сознался в убийстве.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, убийство было совершено вечером 21 января. Житель поселка Вадьковка Погарского района находился в месте своего временного проживания, где он поссорился с 53-летним собутыльником.
Он несколько раз ударил оппонента молотком по голове, после чего сбросил тело в выгребную яму.
Однако, рассказали в следственном управлении, муки совести не давали покоя жителю Вадьковки – 25 июня он пришел с повинной. На допросе он рассказал, что пошел на убийство из ревности – погибший оказывал знаки внимания его сожительнице.
До суда обвиняемый будет находиться под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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