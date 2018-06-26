Поиск по сайту

В центре Брянска загорелся столб

Опубликовано Сегодня, 14:37

Днем 28 июня произошел пожар в центре Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в первом часу загорелся столб уличного освещения по улице Софьи Перовской в Советском районе. Пожарные добирались до места вызова шесть минут, прибыв в 12.41. К этому времени горело основание столба.

Пожар потушили в 12.45. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.

 1360
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Фокинском районе Брянска сгорел ларек
  • На Литейной в Брянске загорелся грузовик
  • В Стари сгорела машина в гараже: есть пострадавший
  • В Советском районе Брянска полтора часа тушили дом
  • На проспекте Московском в Брянске тушили экскаватор
    •
    Новости регионов
    Нелегальный скотомогильник появился в Холм-Жирковском районе
    16:48:02 28-06-2018
    В Холм-Жирковском районе Смоленской области предприятие «Агибалово» построило незаконный скотомогильник; по этому поводу прокуратура направила иск в районный суд, документ рассмотрели и удовлетворили.
    Перед судом предстанет банда смоленских вымогателей
    14:46:05 28-06-2018
    Организованная группа преступников, которая в течение семи лет занималась вымогательством денег у смоленских бизнесменов, пойдет под суд; уголовное дело  направила прокуратура Заднепровского района, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
    Монастырщинский район лидирует в случаях заболевания животных бешенством
    14:29:47 28-06-2018
    1157 жителей Смоленской области обратились после укусов животных за помощью врачей, сообщает региональный Роспотребнадзор.
    В белгородском зоопарке поселился крокодил со Смоленска
    12:58:27 28-06-2018
    На постоянное место жительства переехал нильский крокодил со Смоленска в белгородский зоопарк, сообщил «Мир Белогорья».
    Со Смоленской области выпроводили шесть иностранцев-нелегалов
    12:10:46 28-06-2018
    Пять граждан Узбекистана и одного жителя Молдавии в июне 2018 года препроводили до пункта пропуска через границу, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
    На Красноармейском шоссе в Вязьме ликвидировали свалку
    10:49:59 28-06-2018
    Свалку строительных бытовых отходов при разрушении дома №22 на Красноармейском шоссе в Вязьме убрали, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    В Карачеве почти час тушили гараж
    Сегодня, 18:20
    В Фокино коммунальщики сравняли волейбольную площадку с землей (ФОТО)
    Сегодня, 17:40
    В Брянске осудили 25 наркоторговцев, действовавших в трех областях
    Сегодня, 17:00
    В Брянске православному центру помощи секс-зависимым дали бесплатное здание
    Сегодня, 16:20
    В Брянске 17-летнего таджика будут судить за героиновую «закладку»
    Сегодня, 15:40
    Брянская школьница рассказала, как спасла тонущего мальчика и нашла тело его отца
    Сегодня, 15:00
    В Брянске маршрутчика и девушку оштрафовали по видео очевидцев
    Сегодня, 14:51
    В Брянской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
    Сегодня, 14:37
    В центре Брянска загорелся столб
    Сегодня, 14:20
    В Бежице минивэн сбил пешехода – полиция ищет очевидцев
    Сегодня, 13:40
    1 июля в Брянске будут митинговать против повышения пенсионного возраста
    Сегодня, 13:00
    В Брянске соседи «сдали» бизнесмена, торгующего могильными крестами
    Сегодня, 12:30
    Прокуратура пожурила брянских коммунальщиков за провалившуюся в яму машину
    Сегодня, 12:00
    «Не надо вспоминать о морали»: брянская блогерша вступилась за русских девушек
    Сегодня, 11:30
    Совесть толкнула брянца сознаться в убийстве из ревности полугодовой давности
    Сегодня, 11:20
    Из-за Дня партизан и подпольщиков в Брянске ограничат движение и парковку
    Сегодня, 11:00
    Брянская дзюдоистка стала второй на Кубке Азии
    Сегодня, 10:30
    Брянский филиал Петербургского госуниверситета снова оштрафовали за отходы
    Сегодня, 10:00
    На Никитина в Брянске горела постель
    Сегодня, 09:30
    Водителю Peugeot с лысой резиной, насмерть сбившему девушку под Брянском, дали 10 месяцев
    Сегодня, 09:00
    Брянцев просят перевести деньги на спасение двух птенцов
    Сегодня, 08:30
    Москвича оштрафовали на 21 тысячу за заросшие земли в Навлинском районе
    Сегодня, 08:00
    В центре Брянска нашли склад патронов Великой Отечественной
    Вчера, 19:00
    Мэра Макарова призвали к ответу за свалки в центре Брянска
    Вчера, 18:20
    В Брянской области появился первый центр реабилитации диких птиц
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:01
    Памятка по поверке счётчиков электроэнергии
    Вчера, 13:58
    «Мираторг» инвестирует 4,6 млрд рублей в увеличение мощности откорма КРС на 70% до 200 тысяч голов единовременно
    Вчера, 13:28
    Дружба не знает границ. Международный фестиваль собрал жителей трёх славянских стран
    Вчера, 13:18
    Город, в который влюблён
    26-06-2018, 16:38
    МегаФон дарит брянцам фитнес-браслет при покупке смартфона Xiaomi
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Две брянские выпускницы набрали по 200 баллов на ЕГЭ
    Новости Происшествия
    В Брянске выброшенный из окна многоэтажки стол разбил балкон
    Новости Общество
    Брянец пожаловался на бесчеловечность руководства детской больницы
    Новости Общество
    В Брянске две машины промчали по «зебре», невзирая на ребенка
    Новости Общество
    «Майские наказы выполнены»: в Брянске медики опровергли заявления о зарплате в 46 тысяч
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Кредит или рассрочка. В чем разница?

    В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу рекламирования магазинами услуги беспроцентной рассрочки, которая на деле оказывается кредитом, оформляемым через банк. Насколько законно введение в заблуждение относительно оказываемых услуг ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

    Ростелеком новости
    Программа лояльности «Ростелекома» удостоена наград в двух номинациях премии Loyalty Awards Russia 2018

    В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 – наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком». Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер – Forrester Research.
    РЖД новости
    Новый пешеходный мост открыли на станции Брянск-Льговский

    Новый пешеходный мост открыли на станции Брянск-ЛьговскийСегодня на станции Брянск-Льговский в торжественной обстановке был открыт новый пешеходный мост через железнодорожные пути.

    МРСК новости
    Памятка по поверке счётчиков электроэнергии

    Памятка по поверке счётчиков электроэнергииУважаемые граждане, потребители электроэнергии!
    В связи с участившимися случаями недобросовестных действий коммерческих организаций по замене, обслуживанию и поверке счетчиков электроэнергии филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» напоминает:

    РЖД новости
    Готовые квартиры в таунхаусах «Надежды» по 3 999 000 рублей

    ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.