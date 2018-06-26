В центре Брянска загорелся столб

Днем 28 июня произошел пожар в центре Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в первом часу загорелся столб уличного освещения по улице Софьи Перовской в Советском районе. Пожарные добирались до места вызова шесть минут, прибыв в 12.41. К этому времени горело основание столба.

Пожар потушили в 12.45. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.