В Брянской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
ГУ МЧС по Брянской области объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий.
По данным Брянского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в пятницу, 29 июня, в регионе ожидается переменная облачность.
Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами небольшие, в отдельных районах сильные, местами грозы.
Ветер северо-восточный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, при грозах местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +13…+18 ºC, днем +27…+32 ºC, при значительной облачности до +24 ºC.
В результате погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Брянцев просят соблюдать осторожность, быть внимательными и взаимовежливыми.
Обратиться за помощью можно по телефону 01, с мобильного телефона – 101, телефон доверия ГУ МЧС России по Брянской области 8 (4832) 59-90-00
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