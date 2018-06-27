Житель Навли избил соседку, прятавшую его сожительницу

41-летнего жителя Навли обвинили в незаконном проникновение в квартиру соседки с применением насилия.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, вечером 8 июня пьяный мужчина повздорил с сожительницей. Опасаясь побоев, женщина укрылась в квартире соседки.

Туда же ворвался и дебошир. 35-летняя хозяйка квартиры попыталась остановить его, но тот ударил ее кулаком в лицо.

Жителю Навли грозит заключение на срок до двух лет либо штраф в размере до 200 тысяч рублей.