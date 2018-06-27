Житель Жуковского района пропил госнаграды своей бабушки

Житель Жуковского района оказался на скамье подсудимых за незаконный сбыт государственных наград.

На днях дело поступило в районный суд.

Как сообщили в суде, следствие установило, что в марте этого года житель Жуковского района украл государственные награды РФ, РСФСР и СССР, принадлежащие его бабушке.

Награды он отнес местному коллекционеру. Тот оценил их в бутылку спиртного.