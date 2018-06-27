Брянец получил год условно за найденную банку с порохом

Жителя Комаричского района признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ.

В апреле в заброшенном доме в Брсовском районе мужчина нашел металлическую банку с взрывчатым веществом метательного действия – дымным порохом, изготовленным промышленным способом и пригодным для организации взрыва.

Банку он привез на хранение в свой дом. В этом же месяце ее обнаружили и изъяли полицейские.

Суд приговорил жителя Комаричского района к году условно и обязал его выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.