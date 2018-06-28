Поиск по сайту

Под Брянском столкнулись две машины: есть пострадавший

Опубликовано Сегодня, 12:00

ДТП с участием двух машин произошло утром 30 июня в Брянском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 9.00 у села Журиничи столкнулись два легковых автомобиля. На месте работали полицейские, медики скорой помощи и спасатели.

По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавший – пожарно-спасательные подразделения деблокировали его из поврежденной машины.

Информации от ГИБДД о причинах ДТП, числе жертв и пострадавших пока не поступало.

 1600
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Под Унечей столкнулись грузовик и микроавтобус: есть пострадавшие
  • Под Клинцами столкнулись «МАЗ» и легковушка: есть пострадавший
  • ДТП под Трубчевском: пострадавшего деблокировали из машины
  • Грузовик и легковушка столкнулись под Брянском: есть пострадавшие
  • Под Выгоничами столкнулись джип и дизельпоезд: есть пострадавшие
    •
    Новости регионов
    На улице Советской в Смоленске затопило четырехэтажку
    20:24:06 30-06-2018
    Дождем затопило четырехэтажный дом, расположенный на улице Советской в областном центре 30 июня.
    Недалеко от Смоленска случилось ДТП с шестью пострадавшими
    13:45:49 30-06-2018
    29 июня в Смоленском районе у поворота на Телеши произошла авария с участием фургона Ford и легковушки «Лада», в итоге пострадали шесть человек.
    Житель поселка Тихвинка отбудет срок в колонии
    17:37:12 29-06-2018
    В Промышленном районном суде местного жителя приговорили к девяти годам колонии строгого режима за то, что он до смерти избил гражданскую жену.
    Предупреждение от МЧС: 30 июня в Смоленске ухудшится погода
    15:25:21 29-06-2018
    Сильные дожди и грозы с градом обещают в Смоленской области в субботу, 30 июня, сообщили в пресс-службе управления МЧС региона.
    Трамваи №1 в Смоленске вернут через неделю
    14:39:35 29-06-2018
    На улицы Смоленска трамваи №1 возвратят 5 июля, причина – сотрудники компании «Квадра» не успевают завершить ремонт на улице 25 Сентября.
    В Ельне при пожаре в четырехэтажке пострадали двое мужчин
    12:45:19 29-06-2018
    Двое мужчин 1965 и 1977 годов рождения получили ожоги средней тяжести во время пожара, который случился в трехкомнатной квартире, расположенной в четырехэтажном жилом доме на улице Ленина в Ельне, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.
    Лента новостей
    Сегодня, 13:26
    В Брянске маршрутчик скрутил пьяного автомобилиста
    Сегодня, 13:00
    Экс-коммунист Антошин стал первым замом Пайкина в брянской ЛДПР
    Сегодня, 12:00
    Под Брянском столкнулись две машины: есть пострадавший
    Вчера, 19:00
    В Радице-Крыловке пройдет казачий фестиваль «Станица «Брянская».
    Вчера, 18:20
    В Брянске отметили День партизан и подпольщиков
    Вчера, 17:40
    Путин поздравит 579 старейших жителей Брянской области
    Вчера, 17:00
    Брянец получил год условно за найденную банку с порохом
    Вчера, 16:20
    В Брянске ИП заплатил налоги после запрета выезда за границу
    Вчера, 15:40
    Психбольную жительницу Брянской области приговорили к 11 годам за убийство
    Вчера, 15:00
    В Брянске вынесли приговор по делу о выводе 15,5 миллиона с АО «192 ЦЗЖТ»
    Вчера, 15:00
    В Брянской области объявили штормовое предупреждение
    Вчера, 14:20
    Житель Жуковского района пропил госнаграды своей бабушки
    Вчера, 13:40
    Житель Навли избил соседку, прятавшую его сожительницу
    Вчера, 13:00
    Уроженка брянских Чуровичей стала замминистра сельского хозяйства РФ
    Вчера, 12:30
    В Брянске собирают деньги для полицейского с больным сердцем
    Вчера, 12:00
    Житель Сельцо потратил маткапитал на ремонт дома и оставил пятерых детей без жилья
    Вчера, 11:30
    Боец Заяц назвал Брянскую федерацию ММА Минакова «дремучим лесом»
    Вчера, 11:00
    Брянцы переживают за птенца сокола, «спасенного» школьницей
    Вчера, 10:30
    В Карачеве сгорели гаражи лесхоза (ФОТО)
    Вчера, 10:00
    Татьяна Харченко покинула Брянскую облдуму
    Вчера, 09:30
    В Брянске бизнесмена оштрафовали за пристройку к многоквартирному дому
    Вчера, 09:00
    С 1 июля электричество в Брянской области в среднем подорожает на 5%
    Вчера, 08:30
    В возрасте 47 лет умер инспектор брянского Россельхознадзора
    Вчера, 08:00
    Из-за трансляции футбольного матча в Брянске перекроют движение
    28-06-2018, 19:00
    В Карачеве почти час тушили гараж
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 15:59
    Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья мобилизованы в связи с наступающей непогодой
    Вчера, 15:49
    Подключаем возможности: услуга «МегаФон.Таргет» доступна абонентам всех операторов
    Вчера, 11:24
    Брянские энергетики приняли участие в «Дне безопасности» в лагере «Деснянка»
    28-06-2018, 12:01
    Памятка по поверке счётчиков электроэнергии
    27-06-2018, 13:58
    «Мираторг» инвестирует 4,6 млрд рублей в увеличение мощности откорма КРС на 70% до 200 тысяч голов единовременно
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Брянская школьница рассказала, как спасла тонущего мальчика и нашла тело его отца
    Новости Общество
    Житель Сельцо потратил маткапитал на ремонт дома и оставил пятерых детей без жилья
    Новости Общество
    «Майские наказы выполнены»: в Брянске медики опровергли заявления о зарплате в 46 тысяч
    Новости Происшествия
    Убийца, устроивший резню в Новозыбкове, пытался изнасиловать ребенка – соседи
    Общество О главном
    1 июля в Брянске будут митинговать против повышения пенсионного возраста
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Кредит или рассрочка. В чем разница?

    В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу рекламирования магазинами услуги беспроцентной рассрочки, которая на деле оказывается кредитом, оформляемым через банк. Насколько законно введение в заблуждение относительно оказываемых услуг ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

    Ростелеком новости
    Программа лояльности «Ростелекома» удостоена наград в двух номинациях премии Loyalty Awards Russia 2018

    В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 – наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком». Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер – Forrester Research.
    РЖД новости
    Новый пешеходный мост открыли на станции Брянск-Льговский

    Новый пешеходный мост открыли на станции Брянск-ЛьговскийСегодня на станции Брянск-Льговский в торжественной обстановке был открыт новый пешеходный мост через железнодорожные пути.

    МРСК новости
    Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья мобилизованы в связи с наступающей непогодой

    Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья мобилизованы в связи с наступающей непогодойВ ближайшие дни в регионах Центрального федерального округа под влиянием холодного атмосферного фронта и в связи с приходом южного циклона ожидаются дожди, грозы,  град и сильный ветер.   Согласно метеопрогнозам, непогода, в частности, затронет  Брянскую, Тверскую, Смоленскую, Орловскую, Белгородскую, Курскую, Ярославскую, Костромскую, Липецкую и Воронежскую области, где работает ПАО «МРСК Центра», а также Калужскую и Тульскую области – регионы ответственности ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

    РЖД новости
    Готовые квартиры в таунхаусах «Надежды» по 3 999 000 рублей

    ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.