Под Брянском столкнулись две машины: есть пострадавший

ДТП с участием двух машин произошло утром 30 июня в Брянском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 9.00 у села Журиничи столкнулись два легковых автомобиля. На месте работали полицейские, медики скорой помощи и спасатели.

По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавший – пожарно-спасательные подразделения деблокировали его из поврежденной машины.

Информации от ГИБДД о причинах ДТП, числе жертв и пострадавших пока не поступало.