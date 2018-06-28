В Брянске маршрутчик скрутил пьяного автомобилиста

В Брянске произошел дорожный конфликт между водителями маршрутного такси и легкового Chevrolet.

О происшествии в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, пьяный водитель Chevrolet вел себя неадекватно во время движения, после чего выскочил из машины и набросился на маршрутчика с кулаками.

«Два раза водитель «Шевроле» подрезал нас, водитель посигналил. Остановился на остановке. И снова водитель «Шевроле» нас подрезал и побежал с кулаками на водителя маршрутки (я сидела спереди). Водитель закричал, что он сильно пьян, и попросил вызвать ГАИ. Я вызывала ГАИ лично», – сообщает пассажирка маршрутки Лера Толшмякова.

По ее словам, «водитель маршрутки до конца остался держать водителя «Шевроле», хотя тот умолял отпустить».

«Он молодец, не остался в стороне и выполнил гражданский долг!» – уверена пассажирка.