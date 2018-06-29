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Водитель Nissan погиб в ДТП под Брянском

Опубликовано Сегодня, 12:59

Один человек погиб в результате аварии в Брянском районе.

Напомним, утром 30 июня у села Журиничи столкнулись два легковых автомобиля. Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили об одном пострадавшем.

Как рассказали очевидцы, на трассе Москва – Киев столкнулись Nissan Almera и внедорожник. От удара обе машины получили серьезные повреждения.

Водитель Nissan Almera погиб на месте, водитель и пассажиры джипа выжили.

«Ехал человек дочку забрать из деревни и не доехал», – рассказал один из знакомых погибшего водителя.

Информации от ГИБДД пока не поступало.

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