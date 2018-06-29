На Новостройке в Брянске машина наполовину ушла под землю

В Володарском районе Брянска Kia во время движения провалился под землю.

ЧП произошло после дождя днем 1 июля на улице 2-я Мичурина, в районе «Свенской ярмарки», сообщают в соцсетях очевидцы.

На фото видно, что машина увязла в огромной яме почти наполовину – под землю ушли передние колеса и двери, бампер и капот.

Самостоятельно выбраться из провала водитель не смог. На помощь ему подоспели спасатели, которые вызволили автомобиль с помощью спецтехники.

Официальной информации о том, что стало причиной ДТП, пока не поступало.



