В Брянске мать с ребенком бегством спасались с теплохода «Тосна»

1 июля из-за непогоды теплоход-кафе «Тосна» пустился в «свободное плавание» с набережной.

ЧП напугало посетителей кафе. Среди них оказалась мать с ребенком.

«Веревки оборвались, мы внутри были, еле успели выбежать! Лодку эту в другую сторону перевернуло, мы чуть не уплыли», – рассказала в соцсетях Лидия Малая.

По словам женщины, «ребенок очень испугался».

В результате сотрудники кафе все же смогли вернуть теплоход на место.