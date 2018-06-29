В Унече посреди улицы стреляли в человека – очевидцы
1 июля произошла стрельба в Унече.
О случившемся в соцсетях сообщают местные жители.
«Люди, что это творится-то?! Стреляют прямо посреди улицы и в человека!!!» – пишет один из очевидцев.
По его словам, выстрелы прогремели на улице Пролетарской, они были произведены из травматического пистолета.
«Около «Дикси» три мужика конфликтовали, два на одного, потом приехал «Гольф», из него вылез мужик и начал заступаться за того, что был один, парень, к которому присоединился второй ударил в бровь ему, а тот достал травмат и выстрелил ему в ногу, прямо в кость», – также сообщают жители Унечи.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
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