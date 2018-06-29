Маршрутка и легковушка столкнулись в центре Брянска

В Советском районе Брянска столкнулись маршрутка № 28 и легковая машина.

Авария произошла утром 2 июля на пересечении улиц Крахмалева и Фокина, сообщают в соцсетях очевидцы. На сделанных брянцами фото видно, что у легкового автомобиля серьезно поврежден перед.

На место оперативно прибыли полицейские и медики.

Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало. Происшествие затруднило движение транспорта в Советском районе.







