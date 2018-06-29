Житель Унечи умер от травматического шока после побоев

В Унече вынесли приговор по делу о «неосторожном» убийстве.

Как сообщает Унечский районный суд, вечером 4 декабря житель Унечи выпивал у себя дома со знакомым и поссорился с ним. Он нанес ему несколько ударов ногами по голове, рукам и ногам, грудной клетке и животу.

Избитый мужчина отправился домой. Он умер возле дома от травматического шока.

Суд признал жителя Унечи виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, и приговорил его к девяти годам исправительной колонии особого режима.

Приговор в силу еще не вступил.