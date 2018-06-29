51-летнего жителя Брянска убили бутылкой и топором

В Брянске завершили расследование уголовного дела об убийстве 51-летнего жителя Советского района.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, убийство было совершено 22 февраля в садовом обществе «Заречное».

Хозяин дачи выпивал с 34-летним жителем Почепского района, когда пришел его 51-летний брат и принялся выпроваживать гостя.

Посчитав себя оскорбленным, житель Почепского района ударил его бутылкой по голове, а затем взялся за топор – травмы оказались смертельными.

Затем гость уехал на грузовике жертвы, но бросил машину, когда та увязла в снегу.

Ранее он уже был судим за преступление против жизни и освободился лишь в декабре 2017 года. Уголовное дело направляют в суд.