51-летнего жителя Брянска убили бутылкой и топором
В Брянске завершили расследование уголовного дела об убийстве 51-летнего жителя Советского района.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, убийство было совершено 22 февраля в садовом обществе «Заречное».
Хозяин дачи выпивал с 34-летним жителем Почепского района, когда пришел его 51-летний брат и принялся выпроваживать гостя.
Посчитав себя оскорбленным, житель Почепского района ударил его бутылкой по голове, а затем взялся за топор – травмы оказались смертельными.
Затем гость уехал на грузовике жертвы, но бросил машину, когда та увязла в снегу.
Ранее он уже был судим за преступление против жизни и освободился лишь в декабре 2017 года. Уголовное дело направляют в суд.
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