Четыре человека ранены в ДТП с маршруткой в Брянске

Четыре человека пострадали в результате аварии с маршрутным такси в Брянске.

Напомним, утром 2 июля на пересечении улиц Крахмалева и Фокина в Советском районе столкнулись маршрутка № 28 и легковая машина.

По предварительным данным, в микроавтобусе находились 16 пассажиров, в легковушке ехали водитель и пассажир. В ДТП травмы получили четверо пассажиров маршрутки, сообщают очевидцы.

Информации от ГИБДД о причинах аварии и пострадавших пока не поступало.