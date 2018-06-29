На улице Димитрова в Брянске горела постель в квартире

Вечером 2 июля произошел пожар в Володарском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в начале одиннадцатого загорелась постель в квартире дома по улице Димитрова.

Пожарные прибыли на место в 22.32, через четыре минуты после вызова. К этому времени постельные принадлежности горели на площади 3 квадратных метра. Потушить их удалось в 22.48.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.