На Пионерской в Брянске сгорел двухэтажный дом

3 июля в Смоленске в девяти домах, расположенных на пяти улицах, отключат горячую воду, сообщили в пресс-службе филиала «Квадра».

Девушка чуть не угодила под колеса машины «ВАЗ» на Витебском шоссе у поселка Пронино, об этом свидетельствует видео на канале YouTube.

Прорыв на магистральной теплосети произошел в Смоленске утром 3 июня у дома №9 на Соборной горе, в итоге 50 тысяч жителей Промышленного и Ленинского районов остались без горячей воды.

«Автоколонна 1308» без предупреждения отказалась обслуживать три городских маршрута, в итоге среди жителей Смоленска создалась паника: мол, проездные есть, а автобусы теперь не будут ходить, сообщили в группе «Смоленский транспорт».

Состояние остановки автобусного маршрута №3 и мусор вокруг возмутили жителей областного центра, сообщает паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

«Спецавто» вывезло с места аварии, которая произошла на Соборной горе на теплосети, 15 самосвалов намытого грунта, информирует предприятие.

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По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Прибыв на место в 17.49, через семь минут после вызова, пожарные обнаружили, что пламя распространилось на втором этаже. Потушить пожар удалось в 18.15.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в шестом часу загорелся двухэтажный нежилой дом на улице Пионерской.

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