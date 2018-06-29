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На Пионерской в Брянске сгорел двухэтажный дом

Опубликовано Сегодня, 10:30

Крупный пожар произошел вечером 2 июля в Советском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в шестом часу загорелся двухэтажный нежилой дом на улице Пионерской.

Прибыв на место в 17.49, через семь минут после вызова, пожарные обнаружили, что пламя распространилось на втором этаже. Потушить пожар удалось в 18.15.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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