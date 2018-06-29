В Брянске на припаркованную во дворе машину рухнуло дерево

В Бежицком районе Брянска на легковой автомобиль рухнуло дерево.

ЧП произошло вечером 2 июля у дома № 64 по улице Литейной, сообщают в соцсетях очевидцы. Владелица припарковала Kia во дворе. Во время непогоды на нее упала береза.

Отметим, что оперативного предупреждения из-за ухудшения погодных условий на 2 июля в Брянской области не объявляли.