В Карачеве более 20 минут тушили горящий грузовик

В Карачеве загорелась грузовая машина.

Пожар произошел в начале двенадцатого ночи 2 июля на улице Горького, сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 23.23, через шесть минут после вызова. К этому времени грузовик горел по всей площади.

Машину потушили спустя 22 минуты – в 23.45. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причину предстоит установить.