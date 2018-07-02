В Брянске почти год не могут опознать найденный в Десне труп женщины

Брянцев просят помочь в опознании пожилой женщины, чье тело обнаружили в Десне почти год назад.

Напомним, тело пенсионерки было найдено 15 сентября 2017 года в Десне у моста между Советским и Фокинским районами.

Как сообщает УМВД России по городу Брянску, на вид женщине около 60-70 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой.

Была одета в красную кофту с белыми цветами и черные спортивные брюки. В ушах серьги, на правой руке кольцо с надписью «Спаси и сохрани».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности погибшей, просят звонить по телефонам: 67-00-46, 8-900-695-07-02 или 02 (с мобильного – 102).