На Котовского в Брянске сбили пенсионерку – разыскиваются очевидцы

Увеличить производство куриных яиц в Смоленской области на 60% стало возможным после того, как реализовали два инвестпроекта, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Прием документов от претендентов на должность председателя Смоленского областного суда стартовал в регионе, его объявила высшая квалификационная коллегия судей.

Смоленскую область 29 июня посетили телевизионщики National Geographic Channel из Мексики, они приехали в регион, чтобы рассказать всему миру про уроженца Гагаринского района, космонавта Юрия Гагарина.

В Брянском регионе Московской железной дороги продолжает снижаться уровень непроизводственного травматизма. За 6 месяцев 2018 года в результате несоблюдения гражданами правил безопасного поведения на железной дороге травмы получили 5 человек, что на 6 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ООО «Брянская мясная компания», входит в структуру АПХ «Мираторг», продолжает наращивать производство высококачественной говядины и увеличила объем производства в 1 полугодии 2018 года до 51,6 тысяч тонн, что на 39% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

ДТП с участием двух автомобилей «ВАЗ» случилось 2 июля в областном центре на Большой Советской, сообщил smolmotor.ru.

По его словам, 1 июля около 16.00 у дома № 5 по улице Котовского в Фокинском районе, напротив магазина «Магнит», машина сбила пенсионерку. О состоянии пострадавшей не сообщается.

В Брянске просят откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина.

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