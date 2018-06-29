После ДТП под Брянском пострадавшего деблокировали из машины

Утром 3 июля произошла авария в Брянском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 9.00 у поселка Ивановка столкнулись два легковых автомобиля.

По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие. Одного из них пожарно-спасательные подразделения деблокировали из поврежденной машины.

Очевидцы рассказали, что у Ивановки столкнулись «ВАЗ» и Audi. По их словам, жертв нет, «но всех госпитализировали». «В «Ауди» «синяк» на встречку выехал», – сообщили они о причинах ДТП.

Информации от ГИБДД пока не поступало.



