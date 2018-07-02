22-летний житель Брянска заплатил пограничнику, спасая мать-нелегалку

В Брянске 22-летнего молодого человека осудят за дачу взятки пограничнику.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, 1 июня житель Советского района передал дознавателю пограничного управления 81 тысячу рублей. Таким образом он рассчитывал на прекращение уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы, возбужденного в отношении его матери.

Дознаватель от денег отказался.

Расследование уголовного дела завершено – его направляют в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.