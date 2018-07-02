22-летний житель Брянска заплатил пограничнику, спасая мать-нелегалку
В Брянске 22-летнего молодого человека осудят за дачу взятки пограничнику.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, 1 июня житель Советского района передал дознавателю пограничного управления 81 тысячу рублей. Таким образом он рассчитывал на прекращение уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы, возбужденного в отношении его матери.
Дознаватель от денег отказался.
Расследование уголовного дела завершено – его направляют в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Новости регионов
«Мираторг» увеличил объем производства высококачественной говядины в первом полугодии 2018 года на 39% – до 51,6 тысяч тонн
Задавайте вопросы, УФАС на связи Кредит или рассрочка. В чем разница?
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу рекламирования магазинами услуги беспроцентной рассрочки, которая на деле оказывается кредитом, оформляемым через банк. Насколько законно введение в заблуждение относительно оказываемых услуг ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 – наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком». Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер – Forrester Research.
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжает снижаться уровень непроизводственного травматизма. За 6 месяцев 2018 года в результате несоблюдения гражданами правил безопасного поведения на железной дороге травмы получили 5 человек, что на 6 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» открылся пятый сезон студенческих энергетических отрядов. Посвященное этому событию торжественное мероприятие прошло на учебно-тренировочном полигоне филиала.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.