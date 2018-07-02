В квартире на площади Партизан в Брянске горела постель

Вечером 3 июля произошел пожар в Советском районе Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, около 21.00 загорелась постель в квартире дома с часами на площади Партизан. В 21.11, через шесть минут после вызова, пожарные прибыли на место. Постельные принадлежности горели на площади 0,5 квадратных метра в квартире на пятом этаже.

Пожар потушили спустя две минуты – в 21.13. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.