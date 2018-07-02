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Пенсионерке из Комаричей грозят исправительные работы за самогоноварение

Опубликовано Сегодня, 10:18

Пожилой жительнице Комаричей грозят исправительные работы или крупный штраф за изготовление и продажу самогона.

Как сообщает региональная прокуратура, в декабре прошлого года 62-летнюю женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за незаконную розничную продажу спиртного домашней выработки.

Несмотря на это, в апреле пенсионерка продала местной жительнице литр самогона за 200 рублей.

На этот раз торговке грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

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