В Сураже 35-летняя женщина убила пожилого сожителя

Руководитель муниципалитета выполнила поручение главы региона: теперь на улице чистота и порядок.

Итоги работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели в Смоленской области. На заседании профильной комиссии муниципалитетам «поставили оценки». И Смоленск получил «неуд».

С Красноармейского шоссе в Вязьме наконец исчезла гора строительного мусора, образовавшаяся после сноса ветхого дома. Ждать расчистки свалки жителям города пришлось долго - до тех пор, пока этого не потребовал глава региона.

Двор по улице Строителей в Вязьме 1 июля затопило во время проливного дождя, информирует сообщество «Подслушано. Вязьма».

Жители дома №17 по улице Металлургов в Ярцеве нашли в лифте интересный сюрприз в виде унитаза, информирует сообщество «Подслушано в Ярцево».

Борщевик разрастается в парках, скверах, дворах и на улицах областного центра, в связи с этим в Смоленске начали активную борьбу против опасного растения.

По версии следствия, пара выпивала, когда между ними вспыхнула ссора. Женщина схватила нож и ударила им пожилого сожителя. Мужчина умер на месте.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, по подозрению в убийстве задержана 35-летняя сожительница погибшего.

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