В Брянске особо опасный рецидивист получил 12 лет за смерть женщины

В Брянске вынесли приговор особо опасному рецидивисту.

Как сообщает региональная прокуратура, днем 28 марта 42-летний житель Фокинского района в своей квартире до смерти забил 49-летнюю сожительницу после совместного распития спиртного.

Мужчина несколько раз ударил подругу кулаком по лицу. Через несколько часов женщина умерла на месте в результате черепно-лицевой травмы.

Перед судом брянец, ранее уже судимый за убийство и освободившийся по УДО в марте 2013 года, а затем за угрозу убийством с последующим условным наказанием, предстал по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Суд приговорил его к 12 годам исправительной колонии особого режима.