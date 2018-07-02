В Брянске особо опасный рецидивист получил 12 лет за смерть женщины
В Брянске вынесли приговор особо опасному рецидивисту.
Как сообщает региональная прокуратура, днем 28 марта 42-летний житель Фокинского района в своей квартире до смерти забил 49-летнюю сожительницу после совместного распития спиртного.
Мужчина несколько раз ударил подругу кулаком по лицу. Через несколько часов женщина умерла на месте в результате черепно-лицевой травмы.
Перед судом брянец, ранее уже судимый за убийство и освободившийся по УДО в марте 2013 года, а затем за угрозу убийством с последующим условным наказанием, предстал по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.
Суд приговорил его к 12 годам исправительной колонии особого режима.
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