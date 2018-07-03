У «Мельницы» в Брянске разбили иномарку

В Брянске ищут очевидцев ДТП у ТРЦ «Мельница».

О происшествии в соцсетях рассказал владелец машины Одилжон Махкамов. По его словам, в результате ДТП, которое произошло 3 июля около 22.15-22.25, оказался сильно поврежден Volkswagen.

У машины помяты капот и крыло, разбита фара и нет бампера.

«Внимание!!! Народ, нужна помощь!!! Прощу откликнутся свидетелей ДТП», – обратился к очевидцам Одилжон Махкамов.