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Брянец пробил колесо, влетев в открытый люк посреди дороги

Опубликовано Сегодня, 11:00

В Брянске водитель попал в ДТП из-за открытого люка.

Инцидент произошел 4 июля около 17.00 у дома № 22 по улице Никитина в Володарском районе, сообщает автомобилист Алексей Цируль.

Напротив магазина «Луч» его Mitsubishi Lancer налетел на открытый люк прямо посреди проезжей части. В результате оказалось пробито колесо иномарки.

Водитель вызвал сотрудников ГИБДД, которые зарегистрировали ДТП. Он намерен взыскать компенсацию за поврежденное колесо. Также он опасается более серьезных для автомобиля последствий.

«Если у кого-то осталось видео момента аварии, прошу поделиться!» – обратился Алексей Цируль к очевидцам, пояснив, что запись ему нужна «для уверенности в суде».

Брянские водители сообщают, что и утром 5 июля люк на Никитина по-прежнему открыт.



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