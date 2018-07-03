В Ржанице вымогатель напал на пожилую мать

47-летний житель Ржаницы Жуковского района предстал перед судом за нападение на пожилую мать.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, ранним утром 24 апреля мужчина, ранее уже судимый, пришел к престарелой матери и потребовал денег. Получив отказ, он схватил ее за волосы и пригрозил убийством. В итоге ничего не добившись, он покинул дом.

Перед судом житель Ржаницы предстал по обвинению в вымогательстве с применением насилия. Суд приговорил его к 2 годам 7 месяцам исправительной колонии строгого режима.