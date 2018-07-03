В Брянске директора агентства недвижимости судят за мошенничество

Кухня на площади 24 квадратных метров выгорела целиком во время пожара, который случился 4 июля в жилом доме на улице Восточной в Ершичах, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Панинский мост недалеко от кожзавода в Вязьме отремонтируют, работы будут проходить в два этапа, об этом сообщается на официальном сайте города.

До 22 июля в Смоленске по улице Соборная гора закрыли проезд автотранспорта, сообщили в городской администрации.

Вяземский райсуд рассмотрел иск местной жительницы к компании «Росгосстрах». Женщина потребовала, чтобы ей, кроме возмещения ущерба, причиненного в ДТП, заплатили за эвакуацию машины с места аварии, сообщил сайт города.

Улицу Октябрьской революции около ЦУМа благоустраивают согласно проекту Маргариты Поповой, выпускницы художественно-графического факультета СмолГу, об этом сообщил ГТРК «Смоленск».

Авария с участием иномарки Volkswagen и «Лады» произошла в областном центре 5 июля, сообщает паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Овчинникова лишила клиентов более 3 миллионов рублей. Своих квартир брянцы так и не дождались.

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