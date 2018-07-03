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В Брянске директора агентства недвижимости судят за мошенничество

Опубликовано Сегодня, 17:00

В Брянске директора агентства недвижимости «Терра» Татьяна Овчинникова оказалась на скамье подсудимых.

Женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Овчинникова лишила клиентов более 3 миллионов рублей. Своих квартир брянцы так и не дождались.

Рассмотрение уголовного дела 5 июля начал Фокинский районный суд Брянска.

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