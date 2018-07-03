В Сельцо сгорела баня

Днем 5 июля загорелась частная баня в Сельцо.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, пожар произошел в начале второго на улице Пионерской.

Пожарные добирались до места вызова 10 минут, прибыв в 13.26. К этому времени деревянная баня размером 3 на 8 метров горела по всей площади.

Пожар потушили в 13.35. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.