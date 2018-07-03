В Брянске девушка погибла после случайного знакомства

1 июля в Брянске погибла 31-летняя девушка.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, под стражу заключен 34-летний житель областного центра.

По версии следствия, брянец познакомился с девушкой и пригласил ее в свою квартиру по улице Академика Королева в Володарском районе.

В ходе совместного распития спиртного вспыхнула ссора – в результате мужчина ударил гостью рукой в область туловища. Девушка скончалась.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.