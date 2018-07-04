В Красном Роге ревнивец облил бензином и поджег девушку

В Красном Роге девушка получила тяжелые травмы по вине ревнивого сожителя.

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью рассмотрит Выгоничский районный суд, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, 18 января 31-летний житель Красного Рога на почве ревности облил свою сожительницу бензином и поджег ее. Девушка получила тяжелые ожоги тела и дыхательных путей.

Ранее мужчина уже был судим за покушение на убийство – он освободился в январе 2017 года, проведя в заключении шесть лет.