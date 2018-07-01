Трое брянских фальшивомонетчиков печатали деньги на принтере
Банда фальшивомонетчиков действовала в Брянской и Орловской областях.
Как сообщает региональная прокуратура, в организованной преступной группе состояли 19-летний, 31-летний и 45-летний уроженцы Брянска. С октября по ноябрь 2017 года они сбыли в Брянской и Орловской областях 72 поддельные купюры номиналом 500 рублей, расплачиваясь в магазинах за недорогие товары и продукты.
Подделки брянцы печатали дома на цветном струйном принтере.
Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд Брянска. До суда обвиняемых заключили под стражу. Каждому из них грозит до 15 лет заключения.
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